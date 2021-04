¿Cómo explicar lo de Aldair Rodríguez en América de Cali?

FOTO: DIMAYOR

Pasó un partido más y nada que llega al gol. ¡Aldair Rodríguez jugó 90 minutos! Estuvo en cancha ante La Equidad y así tampoco logró cortar la sequía que lleva en el cuadro escarlata.

Ya son 16 partidos lo que jugó Aldair Rodríguez con América de Cali entre Liga y Copa. Fue 9 veces titular y en 3 ocasiones disputó los 90 minutos. Eso pasó este domingo ante La Equidad en el Pascual Guerrero. El DT Juan Cruz Real se la jugó con él como referente de ataque y al momento de hacer los cambios, respetó su presencia. Buscó darle más argumentos al equipo en función ofensiva y tampoco funcionó.

América de Cali no anotó. Perdió 0-1 y el peruano extendió su racha sin goles en el equipo. ¡No ha hecho uno solo! Después de llegar precedido de importantes cifras con Deportivo Binacional (7 goles en 12 juegos de 2020) y de ser convocado por Ricardo Gareca a la Selección de Perú en las Eliminatorias, la expectativa que se creó con él en el fútbol colombiano fue altísima. Todavía no respondió a ella.

En total son 825 minutos los que ya disputó Aldair Rodríguez con América de Cali. En 2021 suma 547. Estuvo en 10 juegos. Todavía no marcó y la situación preocupa, pues es la carta de gol que se jugó el equipo en el anterior mercado de fichajes. Ante la ausencia de Adrián Ramos y también sin contar con Díber Cambindo, mucho se espera de él. Las respuestas aún no llegaron. De goles el peruano no sabe desde el 25 de agosto de 2020 cuando anotó con Binacional ante Academia Cantolao en su país natal.

