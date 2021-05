Comesaña: “Acá un jugador se compra un Audi y no tiene ni calzoncillos ni educación”

Julio Avelino Comesaña, técnico uruguayo, criticó el fútbol colombiano tras las recientes eliminaciones de los nuestros en Copa Libertadores y Sudamericana.

En entrevista para ‘El Heraldo’, el estratega analizó el balompié nacional desde las individualidades de cada jugador y la formación del mismo.

“Yo creo que hay que analizar aspectos futbolísticos, pero ante todo aspectos mentales. No se trata de decir que nada sirve, se trata de reconocer que perdemos porque los demás son mejores que nosotros. Ahora, ¿en qué son mejores? Eso es lo que hay que descifrar. Hoy son tiempos difíciles para el fútbol colombiano”, inició.

“Acá los jugadores lo primero que hacen es comprarse un Audi, cuando ni siquiera tienen calzoncillos ni educación. Nosotros miramos mucho al jugador y al entrenador, pero no miramos a la persona. Hay que trabajar en eso también. No hay que elogiar cosas que no deben elogiarse antes de tiempo, que el jugador sienta que hay una exigencia permanente, que hay una disciplina, que hay un comportamiento, que hay una institución que está por encima de todo. Hay tantas cosas por hacer. Quieren ser los putas y nadie les puede decir nada. Celebramos antes de jugar, somos así, folclóricos. Hay que poner la casa en orden primero para luego volver a competir”, agregó.

Siguió con su fuerte crítica: “Al jugador colombiano le cuesta. Aquí vino Zubeldía y Bilardo, que marcaban hombre a hombre, y no agarramos nada de ellos, ni la pelota quieta. América, por ejemplo, (el martes) empezó y a los cinco minutos le hacen un gol, no había tocado ni siquiera la pelota. ¿Qué pensaban? ¿Qué Cerro (Porteño) iba a salir a mirarlos? Y después jugaron 85 minutos, crearon opciones, pero no pudieron hacer un gol. También le pasó a Junior, a Santa Fe, a todos. Y luego todas esas cosas que nos van pasando en la cancha, el gol que nos pudimos hacer, el gol que nos meten, nos van mermando anímicamente”.

Y concluyó diciendo que “Estas adversidades las superan los hombres con un carácter fuerte y una voluntad férrea. Los que dicen, ‘mi sueño es aquel, voy por él’. Los que no se olvidan de dónde vienen y a dónde van. Pero acá, cuando pasan cosas así, pareciera que les da lo mismo, no reaccionan”.