Claudia López: “Los hinchas de Nacional cometieron un delito. Bogotá se respeta”

Bastante molesta se mostró la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la rueda de prensa donde se informaron las decisiones y sanciones tomadas por el órgano gubernamental tras los actos violentos que se presentaron en la noche de este martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, entre seguidores de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, en medio del partido de la tercera jornada de la Liga BetPlay 2021-II.

La mandataria fue dura con sus palabras hacia los aficionados Verdolagas. “Algunos hinchas de Nacional no cometieron un error, cometieron un delito: agredir violentamente a algunos de los miembros de las barras y los hinchas de Santa Fe”, expresó.

Luego, entregó la sentencia final. “De manera tal, que el equipo Atlético Nacional no podrá entrar ni al estadio de Techo, ni al estadio El Campín durante un año en la ciudad de Bogotá”, aseveró.

Y continuó: “¡Bogotá se respeta! En Bogotá abrimos las puertas con amor y con afecto para que disfruten de nuestra ciudad, del fútbol, de los espectáculos, con respeto y con convivencia, no pedimos más pero no aceptamos menos. Durante un año no ingresarán las barras de Atlético Nacional ni al Campín, ni a Techo”.

Además, explicó los motivos por los que tampoco recibirá hinchadas de ningún conjunto visitante a la capital. “Tienen que trabajar en las medias que ahora estamos acordando, en el trabajo que ahora deben hacer los equipos con las barras, en convivencia, en la identificación y la venta de boletas, en tener los equipos de seguridad y convivencia, en asegurar la debida logística. Eso les va a tomar un tiempo a los equipos, así que realmente vamos a tomarnos lo que queda del año para que esas condiciones se cumplan“, concluyó.