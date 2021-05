Chicho Arango y la novedad en el mercado de fichajes. ¡No es América de Cali!

Después de conocido el interés que tiene América de Cali de fichar a Chicho Arango, se supo que al goleador de Millonarios también lo están siguiendo desde la MLS.

Julián Capera, en ESPN, dio la versión: “La MLS como liga tiene una lista en la que hacen seguimiento a jugadores y ordenan hacer scouting a varios de ellos en el mundo. El nombre que entró a esa lista, porque le interesa como liga a ver a qué equipo puede ir después, es Chicho Arango. Hay una posibilidad porque ellos tienen el billete”, dijo el periodista.

Está claro que con la campaña que está protagonizando en Millonarios con goles y asistencias, el atacante antioqueño es uno de los futbolistas de la Liga BetPlay que más llama la atención. En este caso los intereses surgen también del exterior. Él es un jugador cuyos derechos deportivos son compartidos entre el cuadro albiazul y Benfica (Portugal).

“En Colombia hay dos equipos que han preguntado por Chicho Arango: América de Cali y Atlético Nacional. Hoy vale cerca de 2 millones de dólares. Es muy difícil que un equipo colombiano pague eso hoy, pero en la MLS sí tienen la plata”, concluyó Julián Capera.

Sobre su futuro deportivo, el mismo Arango habló recientemente en Antena 2. Allí dijo: “Me he enterado de que han habido varias propuestas, pero primero quiero terminar acá y ojalá siendo campeón. No presto mucha atención, a no ser de que sea algo concreto en el que estén de acuerdo las dos partes”, concluyó. Por ahora está enfocado en sus retos con Millonarios.