Rafael Dudamel y el interés por ‘Chicho’ Arango, de Millonarios

Rafael Dudamel, técnico venezolano que actualmente dirige a la Universidad de Chile, se encuentra en vacaciones en Cali, Colombia, mientras regresa la competencia en ese país.

Por esa razón, el exportero y ahora entrenador venezolano, gran conocedor del fútbol colombiano, habló en Blog Deportivo, de ‘Blu Radio‘ sobre el presente con su equipo austral, con el cual lo salvó del descenso y lo llevó a Copa Libertadores, además del interés que tuvo por Cristian el ‘Chicho’ Arango, delantero de Millonarios.

“El mercado colombiano es muy interesante para el fútbol suramericano. (Agustín) Palavecino se fue a River Plate, yo puse el nombre del (Cristian) ‘Chicho’ Arango, de Millonarios, pero ellos querían una venta y no un préstamo. A Carlos Robles (Cali) queríamos traerlo también, pero los tiempos no daban”, confirmó el DT.

Pues no sorprende este interés de Dudamel por el atacante de 25 años; acaba de ser llamado a la Selección Colombia y es determinante en cada jornada con Millonarios, siendo pieza fundamental en el andamiaje de Alberto Gamero para la consecución de objetivos.

Sin embargo, este interés no pasó de ahí y era para la temporada anterior. No obstante, el mercado de fichajes ahora está abierto en Chile y Colombia, razón por la que una oferta a último minuto no sorprendería. Eso sí, le caería muy mal al conjunto albiazul que ya tiene todo listo para afrontar este 2021 y conseguir un delantero a estas alturas es muy complicado.

Ha sido un 2021 muy bueno para Cristian Arango que apenas con 21 años es una de las figuras del fútbol colombiano. Además de pertenecer al primer microciclo de la Selección Colombia, ya lleva dos tantos en cinco juegos con Millonarios en la Liga BetPlay. Por ahora sigue concentrado en lo que se viene para este 2021 con Alberto Gamero como DT de su club.