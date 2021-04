Chicho Arango, Millonarios, Benfica... ¿y ofertas?

Uno de los jugadores más importantes en la actualidad de Millonarios es Chicho Arango. Viene de marcar y asistir en el triunfo sobre América de Cali. Luego de eso ha hablado de su situación contractual.

Recordemos que Arango está viviendo su segunda experiencia en el cuadro albiazul. Había hecho parte del club en 2017 cuando llegó tras jugar con Valencia B en España. En ese entonces disputó 13 partidos e hizo 3 goles. Salió vendido hacia el fútbol portugués. SL Benfica fue el club que lo fichó.

▶: Chicho Arango quiere ir a la Copa América con la Selección Colombia

▶: El Chicho Arango y su opinión por tener que jugar fuera del estadio ‘El Campín’

▶: Arango, talento y goles al servicio de Millonarios FC

Un par de años después regresó. ​“Los derechos son compartidos. Millonarios es mi casa ahora y ellos deciden sobre mí, teniendo en cuenta la palabra del Benfica. Debe haber una comunicación entre ambos”, respondió Chicho Arango sobre su situación laboral. El atacante de 26 años dice estar enfocado solamente en sus retos con el cuadro colombiano.

Allí está nuevamente luego de las experiencias en Benfica, CD Aves y CD Tondela en Portugal. Volvió a Millonarios, en principio, por 3 años. Eso es lo que está viviendo, alcanzando importantísimos niveles deportivos. Hoy es uno de los goleadores del equipo que está jugando por llegar a la semifinal de la Liga BetPlay. Su cotización está en alza.

“Me he enterado de que han habido varias propuestas, pero primero quiero terminar acá y ojalá siendo campeón. No presto mucha atención, a no ser de que sea algo concreto en el que estén de acuerdo las dos partes”, dijo al respecto. Chicho Arango se enfoca en los retos deportivos antes de prestar atención a los que lo quieren. Hay varios, eso sí. Será solo al terminar el semestre cuando decida qué hacer.