Oficialmente, en estos momentos ese compromiso entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó se debe realizar, ya que así aparece consignado en la web oficial de la Dimayor.

Puede variar, sí. Pero la información oficial en el momento de publicarse este informe no se refiere a un aplazamiento del encuentro, que es el pedido de Águilas.

En el club antioqueño dicen que solamente hay 7 jugadores disponibles, que es el mínimo permitido según el reglamento. No se sabe quiénes son, ni tampoco si el cuerpo técnico del plantel se cuenta dentro de las bajas por haber dado positivo en las pruebas para COVID-19.

El reglamento permite a los clubes inscribir juveniles de sus divisiones menores. Echar mano de la cantera, en especial de aquellos adscritos a la categoría Sub-20.

No obstante, Águilas Doradas descarta la opción porque no cuenta con material humano allí. Como este año es imposible realizar el certamen juvenil, versión que les entregaron desde la Federación Colombiana de Fútbol, no cuentan con plantel suficiente.

Por estas razones el pedido del club antioqueño es aplazar este compromiso. Una decisión así también se debería tomar en el Envigado vs. Deportivo Pereira, puesto que el cuadro Matecaña es el directo rival de Boyacá Chicó en la lucha por conservar el cupo en Primera.

Casas de apuestas quitan el partido de sus parrillas

Como es tan confusa la situación, las casas de apuestas deportivas en Colombia tomaron la decisión de excluir este partido del listado oficial que tiene para mostrar a sus clientes. Todas sin excepción.

Lo anterior no se debe interpretar como una señal de aplazamiento, dado que tal determinación solamente se tomaría por parte de la Dimayor. Sencillamente las casas de apuestas optaron por suprimir este encuentro.