Antonio Casale, Víctor Aristizábal y el “Millonarios fue incompetente” tras clásico ante Nacional

Pasó el triunfo de Atlético Nacional en El Campín y enseguida se dio el cruce entre el ídolo verdolaga y el periodista confeso hincha de Millonarios. En ESPN FC Colombia hablaron de esta forma de lo sucedido en el clásico.

Víctor Aristizábal: “Atlético Nacional demostró que en solo 8 minutos puede ganar un partido y puede mostrar grandeza (…). En el segundo tiempo Millonarios tuvo opciones de gol, pero Atlético Nacional no tiene la culpa de la incompetencia y no eficacia de Millonarios. Después Nacional mostró lo que es”.

Antonio Casale: “Usted está siendo supremamente irrespetuoso diciendo que Millonarios fue incompetente. Si hubo un equipo superior en la cancha en las formas, hasta el minuto 80 que hizo el gol, fue Millonarios. Con menos nómina, con menos argumentos, pero con mucha dignidad, fue mucho más que Atlético Nacional. Que usted diga que fue incompetente, me parece una ofensa para alguien que está en este lugar aceptando la derrota y reconociendo la jerarquía de Atlético Nacional (…). Acepto que diga cualquier cosa menos que Millonarios fue incompetente”.

Aristizábal: “Claro que fue incompetente. Para hacer goles hay que tener competencia y hay que hacerlos. No valen los casi, que pega en el palo, que el arquero la sacó. No. Eso no vale en el fútbol. En el fútbol hay que hacer los goles para ganar los partidos. Y el gol de Atlético Nacional fue legítimo”.

