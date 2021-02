Carlos Sierra seguiría en el fútbol colombiano, pero no en América de Cali

Luego de varios rumores, todo parece indicar que Carlos Sierra encontró su futuro deportivo en el fútbol colombiano, pero no en América de Cali.

Carlos Sierra no ha disputado ni un solo minuto en el presente año, tras no finiquitar ofertas que llegaron por sus servicios, motivo por el que América no lo inscribió y esperaba hasta último momneto para negociar al volante de 30 años de edad.

En los últimos días se conoció que entró una oferta por parte de el club brasileño Cuaibá, equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol de ese país, pero la intención no sedujo a las directivas del escarlata porque era una oferta a préstamo y con la condición de que el América pagara el 50% de su salario, motivo por el que fue rechazada.

Ahora, este miércoles, se conoció que Carlos Sierra seguirá en la Liga BetPlay pero no en América de Cali y en los próximos días podría confirmarse como nuevo jugador del Deportes Tolima. El negocio se daría en condición de préstamo.

Destino Ibague: El volante Carlos Sierra pasa en préstamo del @AmericadeCali al @cdtolima, su agente llega en horas a Cali para viajar con el jugador. @ZonaLibreDeHumo pic.twitter.com/WWruv2OoH3 — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) February 10, 2021

Sierra sería el reemplazo de Yeison Gordillo en el ‘Vinotinto y Oro’, quien ya tiene muy avanzada su llegada a San Lorenzo de Almagro. Aunque no se ha finiquitado ninguna de los dos negociaciones, este sería lo que ya tiene acordado América de Cali y Deportes Tolima para pasar así los exámenes médicos y Carlos Sierra ser confirmado en su nuevo club.

Por el momento, el volante se encuentra entrenando con el resto del plantel profesional, haciendo parte de los trabajos con el técnico Juan Cruz Real, quien en varias oportunidades manifestó que esperaría hasta el final para inscribirlo, teniendo en cuenta que esa acción afectaría un negocio a futuro.