Carlos Bejarano, la figura del partido y sus acertadas declaraciones

La figura del encuentro en la derrota 0 – 3 entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó, Carlos Bejarano, le dedicó unas cuantas palabras a los dirigentes del FPC por lo ocurrido en el encuentro.

El encuentro tuvo que finalizar antes del tiempo regular debido a lo acontecido en el minuto 78 con la lesión de un jugador del equipo local. Con este hombre fuera Águilas no podía jugar con tan solo seis hombres.

De los 11 remates que le hicieron en todo el cotejo a Bejarano, atajó ocho y tan solo concedió tres tiros, los que terminaron dándole la victoria al cuadro boyacense. “El llamado es a que juguemos limpio. Si con orgullo decimos que somos la novena mejor liga del mundo, tenemos que demostrarlo de la mejor manera y no como hoy que nos pasó a nosotros”, apuntó.

Además, “La figura no solo son los compañeros, sino toda la institución. Con todo este tema de salud que nos afectó, lo primordial para nosotros era el juego limpio y quisimos que por ahí no se pudiera jugar ese partido, pero no se puedo a hacer nada”, concluyó

Pero la pesadilla puede continuar para el cuadro antioqueño, pues aún les queda disputar la última fecha contra el Atlético Bucaramanga el próximo domingo y al parecer, de no ocurrir nada extraño, les puede tocar jugar con los mismos 7 jugadores con los que afrontaron la derrotra con Chicó.