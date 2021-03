Carlos Antonio Vélez y el arbitraje en la Liga BetPlay: “Los árbitros se escudan en el VAR; se dedican a ‘estorb(v)ar’”

Creció la polémica con el arbitraje y el VAR en la Liga BetPlay tras el clásico entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Andrés Felipe Cadavid en rueda de prensa y Carlos Antonio Vélez en redes sociales, opinaron fuerte.

En dicho juego en el Atanasio Girardot entre los equipos antioqueños, hubo una acción entre Álex Castro y Juan David Mosquera. El jugador de Atlético Nacional reaccionó y en uno de sus movimientos pareció golpear con la cabeza a James Sánchez. No hubo sanción y tampoco intervención del VAR. El árbitro Mario Herrera manifestó que no había señal y por ende no pudo revisar la jugada.

Frente a eso habló el capitán de Independiente Medellín. Andrés Felipe Cadavid fue claro. “Salgo a hablar con la camiseta al revés, quiero hablar en nombre de todo el fútbol colombiano y poner en contexto lo que pasó. El VAR está para ayudarnos, para que el fútbol sea mejor y más justo. No quiero armar polémica, solo contar lo que pasó y que cada uno tome su opinión. En el terreno de juego hubo dos expulsiones, por dos acciones del mismo jugador seguidas. Independientemente que haya sido un jugador de Nacional o que haya pasado con otro equipo (…). Hubo dos acciones que pudieron ser tarjeta roja, una que es con el balón le da en la cara y la otra, un posible cabezazo a James Sánchez que por una jugada similar a un jugador del Junior lo expulsaron. Nosotros le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error o no sé qué puede pasar, se va la señal del VAR y en un fútbol profesional, en una liga tan importante como la colombiana, no se puede ir la señal en una jugada como una posible tarjeta roja. De ahí el árbitro (Mario Herrera) me dice que se fue la señal y le respondo que no podemos seguir mientras no está la señal”.

Y concluyó: “Acto seguido hay un cambio en el rival por el jugador que de pronto expulsan (Álex Castro). Después del cambio, viene el árbitro y me dice, ‘ya llegó la señal’, entonces le digo que viéramos la jugada y si hay que expulsarlo, devuelvan el cambio, pero el árbitro consideró seguir el partido. Hasta ahí llego yo, hasta ahí voy a hablar yo, porque nos estamos jugando plata, prestigio. No estoy hablando porque fue Atlético Nacional, puede pasar por cualquier equipo, por eso vengo a hablar sin escudo. Pero no es posible en una Liga como la colombiana, le da un prestigio a la selección y que tiene que ser de una manera perfecta, se vaya el VAR en una posible roja, entonces nada más los pongo en contexto y cada quien mirará qué piensa y que no piensa. Pero es un llamado que vengo en nombre de todos los futbolistas y miremos qué está pasando con el VAR, queremos que sea una herramienta y no algo que genere polémicas”.

Frente a eso reaccionó Carlos Antonio Vélez con un mensaje en su cuenta oficial en Twitter: “Andrés Cadavid e Independiente Medellín tienen razón en su protesta. Lo de anoche con el VAR no suma, no esclarece…resta. Pero lo peor es que una acción como la de Álex Castro la debe determinar el juez, sin revisión. Los árbitros se escudan en el VAR. No están arbitrando. Se dedican a “estorb(v)ar”.

