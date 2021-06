Carlos Antonio Vélez: del “pesar” por la salida de Guimarães  al “CUIDADO” con el nuevo DT

Atlético Nacional busca técnico tras confirmarse la salida de Alexandre Guimaraes de la dirección técnica. Este semana será presentado el nuevo cuerpo técnico para la temporada 2021 -II.

Este generó un sin numero de críticas, pues seis meses después de conocerse la llegada de Guimarães, estos días se conoció su salida por “mutuo acuerdo” tras quedar eliminado de Liga BetPlay y Copa Libertadores.

+ Atlético Nacional: Toma fuerza el primer nombre para reemplazar a Alexandre Guimarães

“Me da mucho pesar porque es un buen hombre y buen técnico(Guimaraes). Lo de Nacional es mucho voltaje. Nunca puso articular un equipo, nunca lo pudo hacer. Fue un equipo centralizado, olvidó los extremos, sacrificó a jugadores con criterio creativo y canalizar para llevarlos al costado. Eso fracturó unas sociedades que en su momento funcionaron bien”, inició Vélez.

“En fin, es así, se fracasó en el campeonato, en la Copa, no llegaron a los lugares donde tuvieron que aterrizar. Lo lamento, pero él sabe muy bien que es así y mas cuando el equipo es grande”.

Sobre el reemplazo de Guimaraes, el periodista dijo que “CUIDADO con el reemplazo, no se puede dar el lujo de darle a cualquiera la dirección técnica. Tiene muy buenos hombres en la cantera, pero no se puede depender de ellos. No se pueden olvidar de las estrellas que mueven el torniquete. A eso hay que mezclarle los jugadores de abajo. Pero poner a un técnico bisoño a que arregle este problema, es apuntar al fracaso a corto plazo y a acabar con un montón de proyecciones que bien llevadas revientan en algún momento”.

Y agregó que “cuidado también con el técnico internacional. Los últimos 6 han fracasado: Merlo, Cabrero, Lillo, Almirón, Autori y Guimaraes, pareciera que Nacional no es el mejor nicho para un DT extranjero. No se dejen llevar por el nombre, debe ser alguien que se identifique y que vaya con el estilo de Nacional”, concluyó al respecto.

Carlos Antonio Vélez – Palabras Mayores 7 de junio 2021 (Antena 2)