Carlos Amaro Nadal, exDeportivo Cali, confesó los “amaños” de los clásicos vallecaucanos en los 80’s

Imagen: américa de Cali Oficial.

Carlos Amaro Nadal, exjugador del Deportivo Cali, analizó el clásico vallecaucano 292 que se diputará esta noche en el estadio de Palmaseca por la Liga BetPlay.

Nadal, exdelantero uruguayo que pasó por el Deportivo Cali en el año 1892 a 1985, recordó los clásicos de esas épocas entre América vs. Cali y confesó los “amaños” de esa época donde el ‘Escarlata’ mostraba gran superioridad. Habló para ‘Zona Libre de Humo Radio’.

“¿Te digo la verdad? Los partidos estaban amañados. El América ganaba todos los partidos 1-0 de penal, con una nómina extraordinaria también. Era una época del futbol colombiano muy compleja. Nosotros teníamos muy buenas nóminas, pero era muy complejo porque perdíamos los clásicos de cierta forma, para mí, algo amañados”.

Y agregó. “Deportivo Cali era un club bárbaro, pero no merecía ese trato deportivo en esa época, al Cali le tocó vivirlas, nosotros nos aferrábamos a lo nuestro, al buen juego que practicábamos. No quiero decir que Colombia es un desastre, en muchas partes del mundo ha pasado estas situaciones. Solo digo lo que me tocó vivir”.

Cobre su estadía en Cali, el exjugador dijo que ” yo pasé momentos extraordinarios en Cali, mi mejor momento futbolístico fue allá, ni en Europa pude alcanzar ese nivel, incluso América de Cali me quiso tener en algún momento, pero las negociaciones no siguieron por supuestas amenazas al Cali por parte de un grupo subversivo para no facilitar el negocio”, concluyó.