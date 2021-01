Bolillo Gómez criticó la formación de futbolistas colombianos:” Son figuras sin jugar”

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez criticó, sin pelos en la lengua, la formación de los juveniles en el fútbol colombiano y el problema que esto causa en el balompié profesional.

El actual director técnico del Independiente Medellín tras su regreso al Fútbol Profesional Colombiano, habló para ‘Espn FC’ sobre uno de los problemas que se vive en nuestro balompié y que casi no se profundiza: los futbolistas juveniles. Ante esto, el estratega paisa manifestó que “yo llegué al Medellín y vi jugadores que no conocen nadie, que no han jugado, ganan un platal”.

Y añadió. “Salen con Louis Vuitton, sus gafas, su pelito amarillo, su pintica y llaman la atención, pero afuera de la cancha. Entonces ¿para dónde vamos? ¿qué está pasando acá? Hay jugadores profesionales en el Medellín que no tenían ni voz ni voto y mandaban los pelados, son figuras sin jugar”.

Para el Bolillo, la razón de este problema nace en las divisiones menores “porque ahí y en sub 20 no se está trabajando de la mejor manera. La cabeza de muchos jugadores está en echar pinta, están pensando en vez de jugar en Selección Antioquia, Nacional, Medellín o en Santa Fe, sino en jugar en Europa, cuando muchos están en obra negra”.

Finalizó su análisis sobre los juveniles diciendo que “si dicen esos pelados que en Europa los van a formar, pero no van a jugar. Estamos equivocados y apresurados en la formación y en cambiar el estilo del fútbol. Nosotros no estamos jugando como vivimos sino como nos quieren imponer, para sacar títulos y quedar campeones del mundo. Nosotros no estamos para ser campeones del mundo todavía”, concluyó.