Bacca sobre el Nacional vs. Junior: del “robo a mano armada”, al “lo dije como hincha”

En el reciente juego entre Atlético Nacional y Junior, Carlos Bacca fue noticia por la opinión que dio en su cuenta en Twitter. Al cuadro rojiblanco le anularon un gol y él reaccionó con un fuerte mensaje. “Robo a mano armada que se salgan del partido. Robo”. Eso lo escribió y rápidamente el mensaje se viralizó. El atacante de la Selección Colombia y con presente en Villarreal volvió a dejar ver su lado juniorista.

Ahora lo explicó. En entrevista en Blog Deportivo (Blu Radio), habló al respecto: “Lo dije como un hincha del Junior que soy, fue solamente eso. Había llegado del partido que habíamos tenido y siempre después de un juego me cuesta dormir. Y como siempre que tengo la posibilidad de seguirlo, lo veo. Ya solo queda pensar en que gane el próximo partido de la Libertadores”, dijo el goleador sobre el resultado de ese partido. El cuadro rojiblanco cayó derrotado por 1-0.

▶: Jarlan, gesto tras la expulsión de Teo Gutiérrez y mensaje por la victoria de Nacional

▶: ¿Guimaraes sacó a Jarlan Barrera para protegerlo de más agresiones?

▶: Cuando todo era felicidad entre Teo Gutiérrez y Jarlan Barrera

Y agregó: “Siempre quiero lo mejor para Junior. Todos tenemos derecho a opinar y eso hice. A veces uno está errado y otras veces está bien. En ese momento eso fue lo que pensé”. Lo hizo en un juego en el que el VAR apareció en 3 ocasiones: tras el gol de Teo Gutiérrez (se anuló), la expulsión de Teófilo y el penalti a favor de Atlético Nacional.

Eso que él dijo sobre el partido, tuvo reacciones de todo tipo. Así respondió: “Solo doy mi opinión. Siempre van a venir comentarios de los hinchas del equipo rival. Tendrás gente de tu lado y gente que no, solo me apoyo en mi familia y en Dios. A los demás comentarios no les presto atención”. Así de fácil.

Ahora en lo que piensa es en cumplir su contrato y, claro, en la posibilidad de volver a jugar en el fútbol colombiano: “Tengo contrato con Villarreal, me encuentro bien. La edad solo es un número. Ahora hay muchas formas de cuidarse y cuando regrese a Junior lo haré con ganas de aportar”.

El trino de Carlos Bacca en el Atlético Nacional vs. Junior