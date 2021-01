¿Atlético Nacional se quedará con el futbolista que salió de la MLS?

Andrés Felipe Reyes, canterano de Atlético Nacional, no seguirá en la MLS con Inter Miami. ¿Y entonces regresa al cuadro verdolaga? Está por definirse. En principio el cuerpo técnico y directivos no cuentan con él.

No es prioridad mantenerlo en el equipo. Para su posición (defensor diestro) hay otras posibilidades. Se busca arreglo con alguna de ellas y hasta que eso no pase no se definirá el futuro de Andrés Felipe Reyes. El zaguero de 21 años viene de una cesión a préstamo en la MLS. Jugó 13 partidos con Inter Miami (todos como titular), equipo que decidió no renovar el vínculo.

+ ¿Atlético Nacional también buscó el fichaje de Fabián Sambueza?

+ ¿En dónde va a jugar Atlético Nacional por la Copa BetPlay?

+ El futbolista de Atlético Nacional que contrajo COVID-19

Por ende el futbolista de 21 años quedó con expectativa respecto a su futuro. Pasó a ser un futbolista de una alta cotización. Eso es lo que le agrega posibilidades. Podría seguir la trayectoria en el exterior. A eso se le apunta mientras se define qué jugador puede tener Atlético Nacional para la posición, según el pedido del cuerpo técnico en cabeza de Alexandre Guimaraes.

Si es que finalmente no se arregla alguna de las posibilidades en las que se han pensado, Andrés Felipe Reyes sí pasaría a ser opción. Por eso todavía no se tomó alguna decisión. Hay movimientos que dependen uno del otro para que se defina la situación. Mientras tanto el futbolista aguarda. Es uno de los activos más relevantes que tiene el cuadro verdolaga en la actualidad.

El paso de Andrés Felipe Reyes por Atlético Nacional

Jugó 21 partidos entre 2018 y 2019. El nacido en Puerto Tejada (Cauca) debutó en la Liga el 28 de octubre de 2018 con Hernán Darío Herrera como DT, en compromiso ante Once Caldas. Luego se mantuvo en la escuadra con Juan Carlos Osorio al mando e incluso aportó un gol (ante Unión Magdalena).

Andrés Felipe Reyes tuvo sus mayores oportunidades en el 2019. Se consolidó en el puesto y por eso llamó la atención del elenco de la MLS cuyo máximo accionista es David Beckham. Además disputó Copa Colombia y siendo miembro del cuadro verdolaga fue convocado a la Selección Colombia sub-20 y sub-23 (16 compromisos).

El mercado de fichajes de Atlético Nacional en 2021

Altas:

Arquero: Kevin Mier (Valledupar)

Defensores: Nicolás Hernández (Santa Fe), Jonathan Marulanda (Deportes Tolima), Danovis Banguero (Deportes Tolima) y Hayen Palacios (Alianza Petrolera)

Mediocampistas: Michael Chacón (FC Emmen) y Néyder Moreno (Envigado)

Delantero: Jonatan Álvez (Barcelona).

Bajas

José Fernando Cuadrado, Helibelton Palacios, Christian Mafla (New England Revolution), Cristian Blanco (Envigado), Jorge Segura, Diego Braghieri, Estéfano Arango (Deportivo Pasto) y Fabián González Lasso.