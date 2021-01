Atlético Nacional: ¿Quién es Carolina Ardila y por qué hinchas piden su salida?

Entre la afición de Atlético Nacional está pasando nuevamente lo que sucedió a mediados de 2019. Hay inconformidad de algún sector que apunta a Carolina Ardila y por eso la masificación de la etiqueta en redes sociales, #FueraCarolinaArdilaDeNacional.

¿Quién es ella? Principalmente hay que decir que dueña de Élite, empresa de representación de futbolistas, y además es la hija de Antonio José Ardila, uno de los dueños de Atlético Nacional. Dentro del cuadro verdolaga ha tenido algunos futbolistas y ya en 2019 fue protagonista de una protesta similar, cuando del equipo se fueron Kevin Mier y Nicolás Hernández (dos futbolistas de su empresa).

Ese par de futbolistas volvieron al plantel para el 2021. Y a partir de ahí y otras decisiones que se están tomando en el club, volvió la protesta. Por ejemplo, la barra de Los Del Sur ya se manifestó al respecto. El pasado diciembre publicó una carta abierta a ella y a su padre.

“Desde hace unos años las cosas cambiaron, la llegada de la señora Carolina Ardila y su figuración actual como dueña y “doliente” principal le han cambiado el rumbo al equipo. Este, se ha extraviado en las consecuencias de un gran conflicto de intereses de quien ahora no se preocupa por la gloria deportiva del equipo sino por la venta de jugadores y el crecimiento de su empresa “Élite Player” que maneja esos mismos jugadores y allí, en implícitas pero evidentes consecuencias, nuestro club amado ha entrado en un bache de descoordinación entre dueños, directivos, varios cuerpos técnicos, muchos jugadores y toda la hinchada”.

Aseveraciones como esa han sido negadas por Carolina Ardila. Hace año y medio atendió una entrevista en El VBAR de Caracol Radio en la que dijo. “Yo no tomo ninguna decisión ni tengo ninguna injerencia sobre muchas decisiones en Atlético Nacional. Lo que trato es de pasarles conexiones, abrirles las puertas. Tengo muy buenos contactos en Europa. Me siento tranquila de cómo trabajo a los jugadores. Yo no me presento en ninguna negociación, eso lo hacen los mismos jugadores. Lo que quiero es asesorarlos bien”.

Carolina Ardila Zurek, norteamericana y nieta de Carlos Ardila Lulle, está relacionada con el club desde 2017. Habría sido quien acercó a Jorman Campuzano y Omar Duarte al equipo, entre otros. Ha llegado a decirse que hasta 10 futbolistas de su empresa integran el plantel principal. Situaciones de ese estilo molestan a más de un hincha verdolaga y por eso es habitual ver en redes sociales el ya famoso #FueraCarolinaArdilaDeNacional.