Atlético Nacional: ¿Qué ha sido de la carrera de Orlando Berrío?

En el día de su cumpleaños número 30, Atlético Nacional recordó el paso de Orlando Berrío por el club. ¡Dejó huella! Fue uno de los campeones de la Copa Libertadores y alcanzó 8 títulos.

Orlando Berrío, además, es un futbolista surgidos de la cantera verdolaga. Empezó su carrera en 2009 y salió en un par de ocasiones cedido a préstamo (Patriotas y Millonarios). Cuando volvió se consolidó definitivamente y terminó siendo un hombre fundamental en la consecución de objetivos importantes para el club. ¡Estuvo en 8 títulos!

+ Atlético Nacional: el récord que ya alcanzó Emmanuel Olivera

+ ¿Cómo trabajar en el ADN de Nacional? Guimarães explica

+ Tomás Ángel: debut, consejos de su papá y respuesta al, ¿después de Atlético Nacional qué?

En Atlético Nacional logró 4 ligas, 2 Copas Colombia, una Superliga y la Copa Libertadores en la que fue protagonista con un gol clave a Rosario Central en los cuartos de final. ¡Un gol definitivo al 90+5! Ese año fue su último en el club. A partir de ahí empezó una experiencia internacional en la que se mantiene.

Tras ganar la Copa Libertadores pasó al fútbol brasilero en el que repitió la gesta con la camiseta de Flamengo (2019). Allí además se consagró en dos torneos Cariocas, una Supercopa, un Brasileirao y una Recopa Sudamericana. Fue subcampeón de una Copa de Brasil y de otra liga. Terminó un proceso de 4 años en el cuadro brasilero yéndose al balompié asiático.

En julio de 2020 Orlando Berrío pasó a ser futbolista de Khor Fakkan en Emiratos Árabes. Allí no alcanzó a jugar por una lesión. Y hoy en día, a través de información que surge en medios de comunicación asiáticos, se conoció que su contrato en el club ya terminó por mutuo acuerdo. Él no llegó a tener acción oficial con el equipo.

Sí jugó un par de amistosos en los que incluso marcó. Se lesionó en octubre y a partir de ahí, luego de hablarse de una recuperación de 8 semanas, no volvió a figurar en los planes del club. Sus datos ya no aparecen en los canales oficiales del club. Su actualidad deportiva está a la expectativa. Orlando Berrío no juega un partido oficial desde el 7 de marzo de 2020.

El recuerdo de Atlético Nacional para Orlando Berrío