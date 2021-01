Atlético Nacional: los pretendientes en el exterior de Baldomero Perlaza

Baldomero Perlaza, volante de Atlético Nacional, tiene opciones para dejar el equipo en este semestre, aunque ya se habría caído la primera.

Desde hace muchos años, se viene hablando de una posible salida del volante Baldomero Perlaza hacia el fútbol internacional, desde que estaba en Independiente Santa Fe y ahora como jugador de Atlético Nacional. Aunque las opciones para que termine saliendo están lejanas, pues en el club antioqueño ya lo inscribieron ante Dimayor y no están considerando salidas adicionales.

En las últimas horas, se habló de un acercamiento del club brasileño Vasco Da Gama, donde actualmente se encuentra cedido en delantero Gustavo Torres, pero desde el club desmintieron la noticia afirmando que no hay ofertas. Quien dio la información inicialmente, asegura que se trata de un sondeo y no han presentado nada formal al club antioqueño.

Por otro lado, el periodista Gustavo López, aseguró que recientemente hubo una opción por parte del club Estudiantes de La Plata, pero que finalmente la operación no se dio, dando como respuesta lo complicadas que se han vuelto las negociaciones con clubes brasileños y argentinos, recordando que en el club han tenido varios conflictos por diferentes jugadores.

⚠️ Baldomero Perlaza tuvo hace poco una opción de irse a @EdelpOficial por recomendación de Iván Ramiro Córdoba. El negocio no se concretó por lo difícil que se ha vuelto negociar con los equipos argentinos y brasileros. Lo de @VascodaGama me dicen que NO es cierto. pic.twitter.com/m1qw1TaIIU

— Gustavo López (@guslopezinfo) January 28, 2021