¿Y Atlético Nacional? El nuevo contrato que firmará Franco Armani

A los 34 años, Franco Armani protagoniza la noticia del día en el fútbol argentino. El arquero e ídolo de Atlético Nacional renovará su vínculo con River Plate.

El nacido en Casilda tiene contrato vigente hasta mediados de 2022 con el cuadro argentino. Y ahora lo renovará. Quedará vinculado a ellos por un año más. Iría hasta junio de 2023. “Busca sostener su continuidad para ganarse un lugar en Qatar 2022 con la Selección Argentina”, informó el Diario Olé al respecto.

Esta noticia interesa en Atlético Nacional porque el ídolo verdolaga (13 títulos), en múltiples ocasiones ha manifestado su deseo de terminar su carrera con el equipo. Por ahora la opción se aleja un año más. Sería solo hasta mediados de 2023 que se desvincularía de River Plate para pensar en ese momento en el retorno al fútbol colombiano.

Franco Armani podría retornar al arco de Atlético Nacional cuando tenga 36 años. Ese es el nuevo plan. Por ahora prioriza su competencia en el fútbol argentino al que llegó ganándose el puesto de inmediato en River Plate. Es el titular indiscutido del equipo con el que ya ganó una Copa Libertadores y jugó dos finales. Además compite por serlo también en la selección de Argentina.

El Diario Olé sobre la renovación de Franco Armani

🇵🇱🧤 ¡River tiene arquero para rato: Franco Armani renueva hasta 2023! 👉 Su vínculo actual vencía a mediados de 2022.

🏆 Busca sostener su continuidad para ganarse un lugar en Qatar 2022 con la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/RdReFFIVqh — Diario Olé (@DiarioOle) February 4, 2021

Franco Armani en Atlético Nacional

Llegó en 2010 procedente de Deportivo Merlo y se quedó hasta 2017. En ese tiempo lo ganó todo. Franco Armani en Atlético Nacional jugó más de 200 partidos y consiguió 13 títulos. En su palmarés están 6 ligas colombianas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Copa Libertadores y 1 Recopa Sudamericana. ¡Ídolo!

Recientemente (en julio de 2020) y en entrevista con Rincón del Deporte, dijo: “La verdad que para mí Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Obviamente me quiero retirar ahí, ya lo he manifestado en varias ocasiones. En mi despedida, me comprometí con el hincha para retirarme en la institución. Lo prometido es deuda”.