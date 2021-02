Dicho por un excapitán de Atlético Nacional: “Duván Vergara es el jugador más importante del fútbol colombiano”

Alexis Henríquez, el capitán con más títulos en Atlético Nacional (13), habló de Duván Vergara en entrevista con Semana TV. Al igual que a varios, le sorprendió su ausencia en la reciente convocatoria de la Selección Colombia.

Reinaldo Rueda, el DT con el que Alexis Henríquez fue el capitán de Atlético Nacional en el título de la Copa Libertadores 2016, hizo su primera citación de futbolistas a la Selección Colombia que volverá a dirigir. Llamó solamente a futbolistas que compiten en la Liga BetPlay y en el listado no está Duván Vergara, el bicampeón con América de Cali. ¿Por qué? No se sabe y eso le causa sorpresa al hombre ya retirado de la actividad de futbolista.

“Lo de Duván Vergara sí sorprende (…) es el jugador más importante del fútbol colombiano. Aunque entiendo que ahorita tiene una competencia muy grande por ejemplo con Luis Díaz. Ojalá lo llame porque se lo merece. Lo de Jáminton Campaz y Álvaro Montero es más entendible por la final de la Copa”, dijo Alexis Henríquez.

La Selección Colombia tendrá un micro ciclo de trabajo con Reinaldo Rueda al mando. Será entre el 8 y el 11 de febrero. El DT llamó a varios de los más destacados del fútbol colombiano, dejando ausencias importantes que llaman la atención. La de Duván Vergara es una de ellas, que sorprende a varios de los protagonistas de la liga local. Alexis Henríquez es uno y no tiene problema en decirlo abiertamente.

Más de Alexis Henríquez sobre la Selección Colombia y Reinaldo Rueda

-“El profe tiene que plasmar su idea, lo que piensa y juegue aunque sean pocos días. Lo importante es conocerse. Empieza bien Reinaldo Rueda porque hace mucho tiempo veníamos pidiendo trabajo con los jugadores del fútbol colombiano para incluirlos en el proceso y por qué no, en las eliminatorias”.

-“Carlos Velasco, PF que trabaja con Reinaldo Rueda, es un tipo que sabe mucho de su trabajo, preparado (…) los preparadores físicos, hay unos que son más duros, no en el tema del trabajo sino del manejo, los jugadores deben entender la personalidad del profesor Velasco y su conocimiento. No estar tanto tiempo reunidos es un parte de tranquilidad. Pero de que sabe, no sólo él sino también Redín, los conozco a todos. Hay que apoyarlo en todo sentido, porque el DT de la Selección tenía que ser del país”.