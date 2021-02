¿Qué le preocupa a Alexis Henríquez de Atlético Nacional con Guimaraes?

Pasaron los primeros 5 partidos de Alexandre Guimaraes como DT de Atlético Nacional. Ganó 2 y mostró un juego que genera diversas opiniones. Al respecto habló Alexis Henríquez, el capitán más ganador en la historia del club.

Estuvo invitado en Saque Largo, programa de Win Sports, en el que se habló del rendimiento y el estilo que impone Alexandre Guimaraes en esta etapa como DT de Atlético Nacional en la que el equipo logró triunfos ante Santa Fe y Deportivo Pereira, empató con Deportivo Pasto y cayó con Deportes Tolima y La Equidad.

“El equipo debe saber que el entrenador que venga debe tener una idea de cómo juega el club por historia. Atlético Nacional nunca ha esperado, siempre sale a proponer. Tuvo que ir a Pasto y crearle mínimo 4 opciones de gol porque si vamos a hablar jugador por jugador, con todo respeto, tiene más que ellos”, fue lo primero que dijo Alexis Henríquez al respecto.

Y agregó: “De creerle a Alexandre Guimaraes, claro que le creo porque viene de ser campeón. Es un técnico de experiencia que ha vivido mundiales, pero no sé si él ha entendido a los jugadores o quiere hacer lo que hizo en América de Cali y no tiene los futbolistas, o si está dudando de los jugadores que tiene Atlético Nacional para jugar diferente. Lo que más me preocupa es que no está clara la idea”.

Alexis Henríquez se retiró del fútbol vistiendo la camiseta de Atlético Nacional. Tuvo un exitosísimo paso por el club. ¡Fue el capitán del equipo en el título de la Copa Libertadores 2016! Estuvo en el plantel en 13 coronaciones y alcanzó el éxito con distintos varios cuerpos técnicos. Ahora a la distancia ve el presente de la escuadra con algo de preocupación.

“Los muchachos tenían otra idea con Juan Carlos Osorio. No importaba que nos hicieran 3 goles, pero a nosotros nos gustaba atacar. Ahorita es a esperar y entonces ahí empieza la duda de los jugadores y ese es el temor que me da por lo que siento por Atlético Nacional”.

Las palabras de Alexis Henríquez sobre Atlético Nacional (Win Sports)