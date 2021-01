Atlético Nacional fichajes: el delantero sería Cristian Palacios

La búsqueda de un goleador para Atlético Nacional habría terminado. El que llegaría es el uruguayo Cristian Palacios, hombre que fue tercero entre los máximos anotadores del más reciente certamen de Primera División en Chile.

Allí jugó para Unión Española. Marcó 15 tantos con el equipo en el que fue compañero de un futbolista con paso por Atlético Nacional (Yulián Mejía). Los únicos que lo superaron fueron los argentinos Fernando Zampedri (Universidad Católica) y Joaquín Larrivey (Universidad de Chile).

+ Lo último sobre la Roca Sánchez y el cuadro verdolaga

+ ¡Otra salida confirmada del plantel verdolaga!

+ ¿Pablo Ceppelini, Atlético Nacional?

Él es un atacante que pertenecía a Puebla FC. Tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2020 y quedaba libre. Ahí apareció el elenco verdolaga. Fue en su búsqueda y ya lo tendría. Eso informan en la prensa chilena. “Cristian Palacios se va a Atlético Nacional de Colombia”, publicó el diario La Tercera en el último día del año.

“Finalmente, se va Atlético Nacional, no ha habido forma de renovarlo, ni siquiera hasta que termine este campeonato. El club colombiano lo quiere ya porque han hecho una inversión muy grande en el jugador y no pueden prestárnoslo porque no quieren correr riesgos que se lesione en otro club”, explicó Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española al intentar explicar la operación.

De lo mejor de Cristian Palacios en 2020