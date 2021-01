¡El Tino Asprilla y la fórmula del éxito que debe seguir Atlético Nacional!

Atlético Nacional completa un par de años sin títulos. Y para que vuelva a ganarlos, el Tino Asprilla ofreció una idea. La dijo en ESPN FC… ¡y está basada en lo que hace la Juventus en Italia!

“¿Saben por qué la Juventus gana todos los campeonatos en Italia? Porque el equipo que más se le acerca, por ejemplo, la vez que Napoli le peleó el título Higuaín hizo como 80 goles, entonces fue y compró a Higuaín y lo desarmó. Eso es lo que tendría que hacer Atlético Nacional”, empezó diciendo el Tino Asprilla en el programa de TV del que es panelista junto a Fabián Vargas, Antonio Casale y Andrés Marocco.

Y agregó: “Atlético Nacional debería comprar los jugadores buenos que hay en Colombia., Traerlos, armarse bien y no pierde nunca. Eso es lo que hace Juventus, desarma a todos y gana”. Contundente. Si de él dependiera lo que tiene que hacer el cuadro verdolaga al momento de armar su plantel, esa sería la fórmula. La basa en el éxito vigente del equipo más veces campeón en Italia.

Atlético Nacional para el 2021 no siguió esa fórmula. No en todos los casos. Tiene 10 futbolistas que se unieron al equipo y 4 de ellos llegaron del exterior. No fueron rivales que se destacaran a nivel local recientemente, tal cual lo plantea el Tino Asprilla. Quizá el caso que más se acerca a eso es el de Danovis Banguero.

En lo que sí se parece lo que hizo el club y propone Faustino Asprilla, es el caso del cuerpo técnico. Atlético Nacional contrató a Alexandre Guimaraes, el DT vigente campeón del fútbol colombiano al momento de su vinculación. Esa, guardando las proporciones, se parece al caso de Gonzalo Higuaín, Napoli y Juventus.

Respecto a futbolistas, los que fichó que estaban en Colombia son Kevin Mier (Valledupar), Nicolás Hernández (Santa Fe), Jonathan Marulanda (Deportes Tolima), Danovis Banguero (Deportes Tolima), Néyder Moreno (Alianza Petrolera) y Hayen Palacios (Alianza Petrolera).

Lo que le propone El Tino Asprilla a Atlético Nacional (ESPN FC).