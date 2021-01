Así se programó la tercera fecha de la Liga Betplay 2021 – I

Foto: Dimayor

La Dimayor, a través de sus medios oficiales, dio a conocer la programación de la tercera fecha de la Liga Betplay.

Aunque todavía no se da inicio a la fecha 2 del fútbol colombiano y varios partidos han tenido que ser reprogramados o reubicados, desde la Dimayor revelaron la programación de la fecha 3 de la Liga, con el objetivo de que cada equipo pueda resolver sus dificultades logísticas y los partidos se disputen con plena normalidad. Solamente un juego no pudo ser agendado.

+ Todos los cambios en la programación de la fecha 2 en Liga Betplay

+ Se burló de la eliminación de Atlético Nacional de la Copa BetPlay 2020

+ Franco Armani volvería a Nacional tras el Mundial de Qatar 2022

Se trata del partido entre Millonarios y Once Caldas, pues debido que la administración de Claudia López en Bogotá todavía no autoriza el uso de los escenarios deportivos de la capital, el cuadro ‘Embajador’ no tiene estadio donde jugar. Su primer juego de local lo disputó en el estadio Palogrande de Manizales, pero jugar allí sería regalar la localía a su rival.

Entre tanto, el equipo que descansará en esta jornada será el Deportivo Pasto, recordando que tras la liquidación del Cúcuta Deportivo, solamente hay 19 equipos en el campeonato, por lo que cada fecha habrá un club que no juegue. De momento, así está la programación para esa jornada.

Programación de la fecha 3 de la Liga Betplay Dimayor 2021 – I

Viernes 29 de enero

Jaguares FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+/Win

Deportivo Cali vs Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+/Win

Sábado 30 de enero

Patriotas FC vs Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win+/Win

Águilas Doradas vs Independiente Santa Fe

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win +

Atlético Nacional vs Deportivo Pereira

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +

Junior FC vs América de Cali

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win +

Domingo 31 de enero

Deportes Tolima vs La Equidad

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+/Win

Atlético Bucaramanga vs Independiente Medellín

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +