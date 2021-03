¡Así se jugará la decisiva fecha 16 de la Liga BetPlay!

Este martes 30 de marzo iniciará la fecha 16 de la Liga BetPlay con los juegos entre Deportes Tolima ante Atlético Nacional y Jaguares vs. Junior de Barranquilla.

Sin lugar a dudas, la 16, será una jornada dramática desde todos los puntos de vista; se podrían definir los primeros equipos clasificados y otro eliminados. En esta fecha habrá juegos importantes como el del ‘Pijao’ ante el ‘Verdolaga’ y América de Cali vs. Millonarios, los cuatro con altas opciones de clasificar.

Así se jugará la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2021

Martes 30 de marzo

6:00 p.m. Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

8:05 p.m. Jaguares vs. Junior

Miércoles 31 de marzo

3:30 p.m. América vs. Millonarios

5:40 p.m. Envigado vs. Patriotas

8:00 p.m. Águilas Dorada vs. Once Caldas

Jueves 1 de abril

4:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Atlético Bucaramanga

6:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

8:05 p.m. La Equidad vs. Deportivo Cali

Viernes 2 de abril

7:40 p.m. Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Descansa: Independiente Medellín.

Los partidos que contarán con la presencia del VAR serán Tolima vs. Nacional, Equidad ante Deportivo Cali y América vs. Millonarios.

Así va la tabla de posiciones