Después de mucho tiempo, no habrán compromisos por Liga BetPlay entre semana, debido a las participaciones de equipos colombianos en los torneos internacionales. (Copa Libertadores y Sudamericana).

La jornada 18 se llevará a cabo entre sábado 10 y el martes 13 de abril. La fecha iniciará con el partido entre Independiente Medellín ante Alianza Petrolera, y culminará con el duelo de Patriotas frente a Once Caldas, ya eliminados.

Así se jugará la decisiva fecha 18 de la Liga BetPlay I-2021

Sábado 10 de abril

3:30 p.m. Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera

5:40 p.m. Jaguares vs. América de Cali

8:00 p.m. Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

Domingo 11 de abril

3:30 p.m. Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

3:30 p.m. Envigado vs. Deportivo Pereira

5:40 p.m. Deportivo Pasto vs. Junior

8:00 p.m. Santa Fe vs. Millonarios

Lunes 12 de abril

8:00 p.m. Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Martes 13 de abril

8:00 p.m. Patriotas vs. Once Caldas

Descansa La Equidad.

Los compromisos que tendrán VAR será el clásico capitalino, el duelo de verdes entre el ‘Azucarero’ ante el ‘Verdolaga’, Envigado vs. Pereira y Boyacá Chicó frente a Águilas Doradas.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras 17 fechas jugadas