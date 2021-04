Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate del Tolima

Foto: Dimayor

Se jugó el único partido pendiente de la fecha en duelo por la clasificación y ahora solamente queda un cupo disponible para estar en los 8.

La fecha 18 todavía no termina, pues este martes se jugará el partido restante entre Patriotas Boyacá y Once Caldas, pero estos dos equipos no están disputando absolutamente nada, por lo que la relevancia quedó el lunes, con el duelo directo de dos clubes que venían luchando por la clasificación, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, quedando el primero clasificado y el segundo con posibilidades.

+ Deportes Tolima aseguró su clasificación a las finales de la Liga BetPlay

+ Sebastián Viera se pronunció ante la acusación por discriminación

Este jueves, se jugará el único partido que fue aplazado y será entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, donde el equipo que gane llegará con vida a la última fecha y si llegan a empatar, se eliminarán ambos. En este momento hay 5 equipos en la búsqueda de un último cupo que lo está conservando el América de Cali.

Por otro lado, se viene hablando de la posibilidad de que América de Cali y Medellín eliminen al Junior que descansará en la última fecha, pero para que esto ocurra, ambos equipos deberán ganar por más de 4 goles en sus partidos, lo que parece muy complicado. Lo que si está cerrado, son los duelos por los primeros lugares para definir a los que serán cabezas de serie.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay