¿Arde la interna del Deportes Tolima? Hernán Torres confirmó que Montero irá al banco

En las últimas horas, se ha rumorado que existen inconvenientes internos en el Deportes Tolima y más exactamente entre Hernán Torres, el DT, y Álvaro Montero, el guardameta.

A razón de ello, salió a hablar el técnico tolimense, quien desmintió los rumores, pero sí aseguró que Álvaro Montero, tambiñen cancerbero de la Selección Colombia, irá al banco de suplentes por decisión técnica. El DT lo confirmó en el programa ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

“Estoy sorprendido por lo que dicen, que tuvimos conflictos. Estoy preocupado porque todo es falso, por lo que hablan y dicen y la fuente es seria y me parece que no es tan seria. Eso nunca va a pasar , eso nunca va a suceder, nunca lo he hecho nunca he pasado por encima de las personas”, inició.

y siguió diciendo que ” estoy sorprendido, . Sí, voy a sacar a Montero de la titular por nivel deportivo, que se tome unos días, y mejore porque es un excelente arquero. Pero lo que dicen es malo para el ambiente del fútbol. Con Montero tengo buena relación, no hemos tenido ningún percance y como técnico estoy en el derecho de tomar mis decisiones”.

Finalizó diciendo que ” yo tomo mis decisiones y me voy con mis decisiones, no la de los demás. Me responsabilizo de todo. Estoy claro en mis conceptos para tomar decisiones con mis jugadores. Hemos perdido dos partidos, no hemos jugado bien, hemos decaído, es la verdad. Hay personas que quieren hundir esto y armar de esto un caos. a Algunos no les gusta las ideas, pero me ha dado resultado en 16 años y me voy con la mía y me muero con la mía”, concluyó.

Minutos después habló Álvaro Montero, quien también desmintió los rumores de conflictos.

Aquí el audio completo de las palabras de Hernán Torres y Álvaro Montero sobre la interna del Deportes Tolima