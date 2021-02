Así de claro lo dijo el Patrón Bermúdez en entrevista en ESPN, el día después de confirmarse que Andrés Román no será jugador de Boca Juniors. Las razones que esgrime el club, contadas por el excapitán del cuadro xeneize, son muy importantes.

Él es el director de la Secretaría Técnica de Boca Juniors. En ella trabaja junto a Juan Román Riquelme, Raúl Cascini y Marcelo Delgado, principalmente. En esa función, en los días recientes, estuvo al lado de Andrés Román. Estaba la intención de convertirlo en parte de la escuadra, pero a final de cuentas no se dio. El futbolista no superó los exámenes médicos y volverá a Millonarios.

“Como hombre de fútbol y padre de familia, lo que pediría sería por su vida. Si juega al fútbol dentro de un mes o un año, seguramente le va a doler, pero que su vida continúe, no que juegue dentro de un mes y dentro de un año no lo tengamos. Lo que se le descubrió no fue una cosa casual. No es que Boca no lo contratara porque lo picó un zancudo o porque le salió un brote. No lo contrata porque ve un riesgo en su vida deportiva, en su salud”, dijo el hombre que jugó una Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Al respecto agregó: “Esto es un regalo de Dios. Gracias a él se le descubrió ahora. Todo el mundo habla de lástima y dolor, pero imagínese el dolor mío que estuve todo el día con él, que vi la felicidad que tenía cuando llegó, que lo vi cuando terminamos con los exámenes y nos íbamos para el club, que le vi el nerviosismo cuando le estaban contando las situaciones que no estaban bien. La vida continúa, estamos seguros que se va a recuperar, Millonarios va a poner todo lo que necesita y seguro lo vamos a ver en las canchas”, dijo.

Para que eso pase, el Patrón Bermúdez dijo: “Hay que hacerle los estudios genéticos necesarios para que se le haga el tratamiento y luego de estar seguros del proceso, que juegue, que vaya a la Selección y que demuestre que está para el fútbol internacional”.