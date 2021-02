FOTO: DIMAYOR

Hay movimiento en el mercado de fichajes de Millonarios debido al interés que surgió en Boca Juniors por Andrés Felipe Román. La versión se informa en diferentes medios de comunicación en Argentina y diversos periodistas.

Resulta que Boca Juniors estaba enfocado en el fichaje de Nahuel Tenaglia, hombre de Talleres de Córdoba, pero no pudo avanzar. Era el Plan A en la idea de reforzar su lateral derecho. Y como no se logró o al menos no se avanzó mucho en el tema en el que llevan varios días, surgió el nombre de Andrés Felipe Román. Es un futbolista al que Miguel Ángel Russo dirigió en Millonarios.

▶: ¿En cuánto debe vender Millonarios a Andrés Felipe Román?

▶: ¿Quién es José Moya y qué le aportaría a la defensa de Millonarios?

▶: En el cumpleaños de Falcao García, ¡mensaje a Millonarios!

Al respecto las informaciones en Argentina son:

TyC Sports: “El mercado de pases de Boca sumó a un nuevo nombre en las últimas horas: Andrés Felipe Román. El lateral derecho de 25 años es el apuntado por el Consejo de Fútbol ya que las negociaciones con Talleres por Nahuel Tenaglia se estancaron. Si bien es desconocido en Argentina, tiene un gran presente en Colombia”.

Diario Olé: “Atento Boca: el Román que mira Román. Felipe lleva como apellido el nombre del vicepresidente de Boca, es colombiano, juega de lateral por derecha, ya fue campeón con Miguel Russo y en su país lo asocian al Xeneize. Riquelme ya lo pispea”.

Juan Pablo Varsky: “Andrés Felipe Román, lateral por derecha de Millonarios, cerca de convertirse en refuerzo de Boca. Se están terminando de definir las condiciones de su llegada. Tiene 25 años. Debutó en Primera División cuando Miguel Ángel Russo era el DT del equipo colombiano”.

Recordemos que Andrés Felipe Román debutó profesionalmente en 2017. Esa vez fue Miguel Russo el DT que le dio la oportunidad. Con él disputó 17 encuentros. A partir de ese entonces se consolidó en el puesto. Hoy en día está citado a un microciclo de la Selección Colombia.