“Locura y falta de respeto”. Así calificó lo que hizo Boca con Andrés Román

Son palabras de Martín Líberman, periodista argentino que reaccionó de tal forma con un mensaje en Twitter, brindándole su solidaridad a Andrés Felipe Román tras su situación con Boca Juniors.

El cuadro argentino emitió un comunicado en sus canales oficiales en el que informó: “Boca Juniors y Millonarios Fútbol Club de Colombia informan que el jugador Andrés Felipe Román no superó los estándares médicos requeridos por el Departamento Médico de Boca, requisito indispensable para la realización de la transferencia”.

Después a través de medios de comunicación se supo que todo tenía que ver con una afección cardíaca. Y es a eso a lo que se refirió Martín Líberman y trascendió en redes sociales, criticando la postura que tomó el club argentino. Allí optaron por no realizar el fichaje, confirmaron la situación que resultó de los exámenes médicos y poco más, al menos de manera oficiales.

El mensaje de Martín Líberman fue: “Me pareció una locura y una falta de respeto total que Boca cuente públicamente la afección cardíaca del jugador Román. No tiene ese derecho. La salud de un jugador que No le pertenece, es ajena al mundo Boca. Mi solidaridad con Andrés Román por lo que sufrió en el día de ayer”, escribió el Periodista, conductor y productor argentino.

Y agregó: “¿A ustedes les gustaría que si les encuentran un problema de salud salga alguien a ventilarlo? Es una falta de respeto TOTAL lo que hizo Boca sin el permiso del jugador y del club Millonarios de Colombia. Toda mi solidaridad por una comunicación NO autorizada. Fuerza Román, fuerza Colombia”, continuó el periodista.

En este punto hay que resaltar que tanto Boca Juniors como Millonarios emitieron comunicados oficiales sin precisar la cardiopatía que, aparentemente, padece el futbolista de 25 años y 4 de carrera profesional.

Por último Martín Líberman dijo: “Boca como institución está perfecto que haga todos los estudios y desista de la contratación de un futbolista. Lo que estuvo pésimo y señaló es la divulgación de los resultados en forma pública. Eso es mala praxis y violación de la intimidad de Andrés Román”.

