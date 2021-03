Andrea Guerrero y Antonio Casale, tendencia por Millonarios y Alberto Gamero

El par de periodistas y panelistas de ESPN Colombia fueron tendencia en Twitter a raíz del momento que protagonizaron en el cierre del programa ESPN FC, hablando de Millonarios y Alberto Gamero.

Millonarios perdió con Jaguares en la Liga BetPlay. Cayó por 0-2 en el estadio El Campín en la que fue su tercera caída en los recientes 4 partidos. También había caído con La Equidad (1-0) y con Junior (2-0). No pasa por un buen momento en cuanto a resultados y eso genera preguntas sobre el DT Alberto Gamero.

En ESPN FC sucedió. Allí Andrea Guerrero les hizo una pregunta a los panelistas del programa: ¿Alberto Gamero se debe ir de Millonarios? Pidió que no dieran mayores explicaciones. Solamente debían responder sí o no. La consulta la respondieron Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y Fabián Vargas. Coincidieron al decir que no debe irse.

Para el final quedó la respuesta de Antonio Casale, periodista confeso hincha de Millonarios, quien realizó algunos gestos e incluso se tomó la cabeza antes de responder. Al final terminó sumándose a las demás respuestas: “No, no es momento para salir de él”, dijo. Ese momento del programa del canal deportivo tomó relevancia e hizo que tanto él como Andrea Guerrero pasaran a ser tendencia en Twitter.

Andrea Guerrero y Antonio Casale: ¿Alberto Gamero se debe ir de Millonarios?