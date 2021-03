América de Cali y un comunicado oficial sobre las indumentarias de las juveniles

Desde el departamento de prensa del América de Cali , emitieron un comunicado oficial, donde aclaran el tema de las fuerzas básicas del equipo.

En los últimos días, se ha venido hablando de una situación muy particular en las categorías inferiores del América de Cali, debido a que los jugadores de varios procesos juveniles venían jugando con indumentarias que no son las oficiales del club, haciendo uso de réplicas y de algunas donaciones por parte de comerciantes locales. El club aclaró la situación.

Comunicado oficial del América de Cali:

“América de Cali informa a sus aficionados, medios de comunicación y público en general que nos encontramos en proceso de selección de los jugadores que integrarán nuestras categorías de formación Sub – 15, Sub 17 y Sub 20.

Actualmente la única categoría que se encuentra en competencia oficial es la Sub-23, equipo que está disputando la Copa Telepacífico 2021. Por este motivo, todos los jugadores que se encuentran inscritos en este torneo cuentan con la dotación de entrenamiento, presentación y competición.

Cuando finalicen los procesos de selección, todos los jugadores que hagan parte oficial de dichas categorías, contarán con el suministro de la indumentaria por parte de Umbro, patrocinador técnico”, de esta manera, se cierra la polémica que se había generado en los últimos días.