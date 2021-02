América de Cali y Stiven Mendoza. ¡Así terminó todo!

América de Cali buscó su regreso, pero llegó el último día del mercado de fichajes en Francia y no lo logró. Amiens esperó hasta última hora la definición por Stiven Mendoza y ante la ausencia de una posibilidad como la que quería, optó por seguir contando con el futbolista.

Él tiene contrato hasta el final de la temporada y lo cumplirá. Para ese momento será otra la historia respecto al equipo que pretenda ficharlo. Será una negociación diferente en la que no participará Amiens. El cuadro francés terminó este mercado de fichajes estando atento a varias opciones, sin decidirse por alguna.

América de Cali, Panathinaikos, Sivasspor y FC Nantes buscaron fichar a Stiven Mendoza. Este lunes el entrenador del último de ellos, Raymond Domenech, rechazó el intercambio propuesta por Amiens: “Makelele” por Kader Bamba. No se hizo. Una opción menos. Lo de Turquía, más allá de un arreglo inicial entre clubes, tampoco trascendió.

Con los griegos no hubo arreglo, más allá de una oferta de última hora. Ya no hubo tiempo para completar la operación. ¿Y América de Cali? Más allá del deseo del futbolista, las cifras no convencieron al equipo francés para este momento. Las opciones del final del mercado apuntaban a que el atacante siguiera en Europa. Y lo hará, pero todavía con los colores de Amiens SC.

Prensa francesa sobre el futuro de Stiven Mendoza

En la noche del lunes publicó el diario Courrier Picard: “Finalmente, Stiven Mendoza que fue seguido entre otros por Dynamo Zagreb (Croacia), Sivasspor (Turquía) y Panathinaikos (Grecia), no se va. Tenía muchas opciones y también recibió una oferta de Colombia, pero no se aceptó. Terminará su temporada en Amiens”.

Para el atacante de 28 años terminará siendo su tercera temporada consecutiva con el club francés en el que competirá en Segunda División. En la temporada en curso suma 11 partidos y 4 anotaciones. El equipo ocupa la octava casilla en la tabla de posiciones. Está a 14 puntos de la zona de ascenso directo y a 5 de la fase de repechaje.

Stiven Mendoza y sus mejores momentos con Amiens