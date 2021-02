América de Cali y el futuro de Duván Vergara

El jugador del América de Cali se quedará este semestre luego de que se hablara mucho de su salida tras quedar campeón en diciembre del 2020.

Cuando América de Cali consiguió su estrella 15 de la Liga Betplay, uno de los comentarios que más afectó a la hinchada fue uno de Yesus Cabrera, quien prácticamente despedía a Duván Vergara suponiendo una transferencia. Sin embargo, al club no llegaron ofertas que cumplieran las expectativas y terminará quedándose por lo menos hasta junio.

+ Las primeras palabras de Díber Cambindo como jugador de América

+ Posible formación titular de América de Cali vs. Boyacá Chicó

+ El ‘Rifle’ Andrade y Yimmi Chará: los sueños de Tulio Gómez

Tulio Gómez habló nuevamente sobre el futuro de Duván Vergara

El máximo accionista del club, se refirió nuevamente a la posibilidad de que Vergara sea vendido. En diálogo con ‘El Corrillo de Mao’, dejó claras las cosas sobre este jugador. “Duvan Vergara no está loco por irse ni nosotros por venderlo, estamos buscando otras alternativas para reternerlo este año, Duvan es un hombre fundamental en nuestro proyecto”.

Con esto y de acuerdo a lo comentado por el mismo Tulio Gómez, donde confirma que el objetivo es avanzar de ronda en la Copa Libertadores, podría ser un condicionante los resultados del equipo en esta competencia, considerar la continuidad del delantero después de junio, en búsqueda de ganar protagonismo en las rondas finales de la Copa.

Selección Colombia, el otro gran objetivo

Luego de la más reciente convocatoria del técnico Reinaldo Rueda a la Selección Colombia con jugadores de la Liga BetPlay, donde el extremo no estuvo incluido, se mostró tranquilo y asegura que buscará la oportunidad en las fechas eliminatorias o en la Copa América. “Yo no me desespero, sé que todo llegará en su debido tiempo. Espero retomar el nivel para que me tengan en cuenta“.