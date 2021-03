América de Cali tras la Estrella 15: 9 partidos, una derrota… ¡y un solo triunfo!

FOTO: DIMAYOR

Los resultados de América de Cali en 2021 han sido bastante extraños, al tratarse de un equipo bicampeón. No pierde y tampoco gana mucho. Solo logró un triunfo y tiene 6 empates.

Luego de coronarse en la Liga BetPlay 2020 perdiendo en El Campín con Santa Fe (2-0) y apelando a la goleada en casa para quedarse con el título, América de Cali no la pasa bien con sus resultados ya que no está sumando demasiado. Cayó eliminado de la Copa BetPlay al no ganarle a Deportivo Pasto y en la Liga se mantiene lejos del octavo lugar.

América de Cali volvió al estadio Libertad y otra vez igualó 1-1. Con eso ya son 6 los empates que tiene en el certamen en el que solamente logró un triunfo (visitando a Boyacá Chicó). Además tiene una caída y con eso apenas suma 9 unidades en la tabla de posiciones. Está en el puesto 13 a 5 puntos del octavo puesto y con un juego menos.

Tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2021