¡América de Cali todavía tiene opción de fichar a Stiven Mendoza!

La posibilidad no está del todo caída para América de Cali, más allá de la información que vincula a Stiven Mendoza con Sivasspor. Su representante dice desconocer tal oferta.

Lo dijo en entrevista con Felipe Espinal (periodista en Zona Libre de Humo Radio). Luego de hablar con él publicó la información en su cuenta en Twitter. Exactamente se refirió a esto: “No tenemos información sobre un posible traspaso de Stiven Mendoza al fútbol Turco. No nos han dicho nada, eso es falso”, aseguró el representante del futbolista con presente en la Segunda División del fútbol francés.

+ ¿América de Cali vetó a Matías Pisano en el fútbol colombiano?

+ Jersson González, su reglamento y el sueño como DT. “Si no es en América de Cali…”

+ América de Cali: ¿Interesa Alejandro Chumacero?

Su vínculo con Amiens SC está vigente, pero con muchas opciones de terminarlo ahora gracias a las ofertas que existen por él. Y dentro de ellas está la de América de Cali. La más reciente tiene que ver con el pago de una cláusula y los 4 meses de contrato que le restan al futbolista con su actual elenco. Eso ha sido insuficiente y ha retrasado el arreglo, más allá del deseo del futbolista.

Stiven Mendoza pretende volver a jugar en América de Cali. Lo hizo en 2012 por la Segunda División. Fue goleador de aquel equipo. Luego continuó su carrera en otros equipos y considera que es el momento de regresar. Así lo ha hecho saber y por eso ya hasta tiene un arreglo económico con los directivos del cuadro escarlata. Lo que resta es una parte difícil: el acuerdo entre clubes.

Y se ha dificultado por la presencia de otros elencos que también quieren contar con él. Lo que se conoce ahora de Sivasspor se suma a deseos de Panathinaikos en Grecia y Real Valladolid en España. Hay bastante movimiento que no ha logrado concretarse por el deseo que tiene Stiven Mendoza. Debido a tal decisión se esperará hasta último momento para tomar una determinación.

Es la postura del futbolista y su representante, quien en las declaraciones de este viernes agregó: “Sobre lo de América de Cali te puedo decir que ellos van a mandar otra oferta”. El cuadro escarlata no se rinde. Stiven Mendoza quiere volver y eso se seguirá intentando.

"No tenemos información sobre un posible traspaso de Steven Mendoza al fútbol Turco, no nos han dicho nada y no se nada, eso es falso" representante Steven Mendoza pic.twitter.com/LvWk1jNVwZ

— Felipe Espinal (@espinalpipe) January 29, 2021