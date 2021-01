América de Cali: tendrán que modificar el reglamento de Jersson González

Luego de que se viralizara el reglamento que maneja el técnico de la categoría Sub – 17 del América de Cali, tendrán que haber modificaciones.

En los últimos días, se ha venido hablando en demasía sobre un reglamento interno que puso el técnico Jersson González en su designación como técnico del equipo Sub – 17 del América de Cali, donde hacía varias exigencias en cuanto a la apariencia de los jugadores, que según él, viene manejando hace más de 5 años, pero que después de viralizarse, tendrá que tener modificaciones.

Así lo confirmó Andrés Usme, quien además de ser técnico del equipo femenino, es el encargado de las categorías inferiores del club. Si bien, él mismo lo había aprobado, dijo en diálogo con Antena 2, que tendrá que pasar por una nueva revisión. “Ahora que se suscita esta polémica de si sí o no el pelo, los ‘piercing’ y una cantidad de cosas que entiendo coartan un poco la libertad y los derechos que puedan tener, no es algo que sea una camisa de fuerza, tendremos que entrar a revisar con él ese tema completo“.

Y aclaró que no son medidas institucionales. “Quiero aclarar que no es una política de la institución, no está en nuestro reglamento interno ni mucho menos es lo que les transmitimos a todos los jóvenes, entonces no es un comunicado oficial, no es algo que nosotros desde la parte técnica transmitamos a los jugadores, es la forma en que Jersson ve que puede formar mejor al jugador, no solo como deportista sino también como persona. Ahora que este tema se volvió público, porque es algo que los técnicos manejan a la interna con sus grupos, tendemos que entrar definitivamente a revisar esa lista, qué cosas pueden ir y qué cosas no están acordes”.

Sobre si está de acuerdo o no, el técnico dijo lo siguiente: “No que esté de acuerdo 100% con la lista, hay cosas que tendrán que salir por un tema legal o que no deban ser así, pero sí estoy de acuerdo que los jugadores necesitan disciplina, ser juiciosos en su desempeño, no solo como deportistas sino también como personas. Es un tema legal, no estoy hablando de que si a mí me parezca o no, es un debate muy extenso desde el sector educativo y hay que entrar a revisar, porque tampoco podemos incurrir en faltas que a la larga nos pueden generar conflictos mayores, simplemente por el deseo de una persona, a eso me refiero con revisar el tema y mirar qué cosas sí y qué cosa no”.

Y concluyó: “Soy un firme creyente de que tiene que haber disciplina, nosotros somos conocedores que estamos en una nueva generación, los jóvenes de ahora no son los mismos jóvenes de hace 10 o 20 años, y que la disciplina es importante en los grupos, el tema del horario, del comportamiento, la disposición para entrenar, que sean jugadores comprometidos con una institución“.