América de Cali: ¡Juan Pablo Segovia ya tiene equipo!

Una semana después de rescindir contrato con América de Cali, Juan Pablo Segovia empezó a lucir una nueva camiseta. El capitán de la Estrella 14 del equipo escarlata continuará su carrera en México.

Aunque todavía el Club Puebla no formalizó su vinculación, el zaguero argentino ya entrena con ellos. Empezó la pretemporada en Querétaro. Él mismo se encargó de mostrarlo en una imagen que compartió en su cuenta oficial en Instagram. Allí publicó una foto luciendo la ropa de entrenamiento del elenco mexicano al que llegó tras su experiencia en América de Cali.

Juan Pablo Segovia llega a un equipo que viene de jugar los cuartos de final de la Liga MX. Allí tendrá como compañeros, entre otros, al boliviano Alejandro Chumacero, el colombiano Omar Fernández Frasica y el ecuatoriano Daniel Segura, entre otros. Se suma al brasilero Lucas Maia como refuerzo.

Para el zaguero argentino será el séptimo equipo profesional en su carrera. Ya jugó en el Club Atlético Lanús, Atlanta, Los Andes, Deportivo Cuenca (Ecuador), Independiente del Valle (Ecuador) y América de Cali. A partir de ahora su carrera será en la Primera División del fútbol mexicano.

El mensaje de despedida de Juan Pablo Segovia de América de Cali

“Gracias por darme la oportunidad de ser parte de la historia de este club tan inmenso, por tratar a mi familia como americanos y respetarnos siempre… Gracias a todos los DT’s y cuerpos técnicos, sin dudas me ayudaron a crecer en todo sentido. A todos mis compañeros que sin ellos no podría haber logrado nada. Dirigentes y trabajadores del club que me brindaron sus servicios siempre y a toda la hinchada por los mensajes de aliento siempre. ¡Los extrañaremos! Hasta siempre… Familia Segovia Varela”.

Juan Pablo Segovia con la camiseta de Club Puebla

