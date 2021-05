Nuevamente el abogado de confianza de la familia de Juan Diego Nieva, futbolista de América de Cali, emitió un comunicado. Aclaró la situación del deportista y confirmó lo que determinó la Fiscalía al respecto.

“Teniendo en cuenta las versiones que circularon el día de ayer respecto a las circunstancias que dieron origen a la captura del joven futbolista Juan Diego Nieva en la ciudad de Cali y todo el revuelo en medios de comunicación que ello produjo, donde en algunas plataformas incluso se tergiversó la información y de manera injustificada se mancilló su buen nombre y presunción de inocencia…

“… en mi calidad de abogado de confianza del futbolista me permito informar lo siguiente: El día de hoy tres (3) de mayo de 2021 estábamos a la espera del informe de balística que determinara la idoneidad del arma que le fue incautada a Juan Diego para proceder a adelantar con la Fiscalía las Audiencias preliminares correspondientes; por fortuna el informe pericial arrojó como resultado que el arma no era apta para disparar, lo cual impide que jurídicamente se le pudiera endilgar responsabilidad penal a mi prohijado. Para que se configure el delito de porte ilegal de armas ésta debe tener la capacidad de lesionar a otros, circunstancia que en este caso no ocurre y por ende el órgano judicial procede a archivar el caso, ordenar la destrucción del elemento y dejar en libertad inmediata al joven Juan Diego, quien ya se encuentra reunido con su familia.

Esperamos que con este se dé por superado este hecho infortunado para el jugador y su familia, dejando claridad sobre las circunstancias fácticas y jurídicas que lo rodearon y que el joven Juan Diego Nieva no queda vinculado a ningún proceso penal por estos hechos y podrá continuar su carrera deportiva”. Firma: Jorge Iván Ceballos (Abogado Penalista).

