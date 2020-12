América de Cali, Juan Cruz Real y su respuesta a quienes lo criticaron

Dentro de la euforia que le generó ganar el primer título de su carrera, Juan Cruz Real recordó la frase que dijo Jaime De la Pava cuando supo de su llegada a América de Cali. Contó que fue algo que le dolió.

La llegada de Juan Cruz Real como reemplazo de Alexandre Guimaraes tuvo múltiples reacciones. Y dentro de las negativas, hubo una que llamó su atención y que jamás olvidó. Ahora que es campeón y al hablar en rueda de prensa ya con la Estrella 15 ganada, la recordó.

+ Las lágrimas de Juan Cruz Real por su título con América de Cali

+ Adrián Ramos, la emoción por un nuevo título con América de Cali y el recuerdo del 2008

+ “Te la bancaste como un señor”, le dijo Juan Cruz Real a Carlos Sierra

Lo que dijo el DT argentino al respecto fue: “Hay una cosa que sí me dolió desde que llegamos y lo tengo que decir, pero lo digo de buena forma porque tienen que ser enseñanzas para la vida: puedo entender que me critique un hincha porque tiene sentimiento y es pasional y hasta puedo llegar a entender que me critique un periodista. Pero me ha dolido que algún colega saliera a hablar diciendo como que no estábamos capacitados para llegar a esta institución. Hay que ser cuidadoso con lo que se dice, tener humildad y respetar a la gente. Nada más”.

Recordando tal episodio y hablando de lo que escuchó, quedó claro que Juan Cruz Real se refirió a la frase que dio Jaime De la Pava (otro DT campeón con América de Cali) en entrevista en la Sensacional Stéreo, con el periodista Carlos Zapata. Allí lo que dijo fue: “Espero que a Juan Cruz Real le vaya bien en América de Cali. Pero si esos números los hace un DT colombiano no lo convocan ni para venir a la Sexta con 20 a comerse un cholao”.

Más de Juan Cruz Real sobre las críticas en América de Cali

-“Las críticas que nos hicieron, algunas nos hicieron aprender. Otras fueron injustas. Esto deja una experiencia de vida. Al final uno es un trabajador como cualquier otro y me parece que cuando uno critica hay que tener cuidado con que la crítica no roce la falta de respeto o la humillación. Pero no estoy para pasarle cuentas a nadie”.

-“Lo primero que tuvimos fue la religión y la resiliencia, fuimos muy criticados. Creíamos mucho en lo que podíamos hacer y veíamos comprometidos a los jugadores con lo que queríamos”.

-“Le agradezco al cuerpo técnico. Son los que no se ven, pero han trabajado muy bien. Quiero agradecerle a Tulio Gómez porque me dio la oportunidad de conducir esta gran institución cuando nadie creía”.

Todas las respuestas del DT que ganó la Estrella 15 con América de Cali (Dimayor)