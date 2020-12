América de Cali: Juan Cruz Real, sus ofertas y respuesta de Tulio Gómez a una posible salida

Foto: Dimayor

Pasan los días y las noticias respecto al futuro del DT de América de Cali, Juan Cruz Real siguen siendo inciertas, incluyendo voces de los protagonistas. Hay opciones para él fuera de Colombia y Tulio Gómez lo sabe.

El DT argentino por el que se la jugó América de Cali tras la salida de Alexandre Guimaraes, sorprendió a más de uno llevando al equipo a la Estrella 15. Fue una apuesta ganadora que hoy en día más de uno quiere copiar. El nombre de Juan Cruz Real tomó relevancia por lo que hizo en su primer semestre dirigiendo al elenco escarlata.

Así que ahora aparece como opción en más de un equipo. Puntualmente hay 3 que lo tienen en carpeta y que han consultado con su entorno las condiciones para contratarlo. Los que quieren tener a Juan Cruz Real como DT son Universidad Católica (Chile), Vasco da Gama (Brasil) y Cruz Azul (México). América de Cali ya lo tiene y pretende mantenerlo. Apostó por él, ganó y busca su continuidad.

Tras el título y en declaraciones para Caracol Radio, el DT dijo que hay una negociación pendiente con el club para definir su futuro. Bajo ese panorama aparecen las opciones en el exterior y una petición de Tulio Gómez, el máximo accionista de América de Cali, para que se adelante esa negociación. Así lo reveló en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango.

“Estoy escuchando tanto rumor que ya estoy preocupado. Le di instrucciones a Mauricio Romero (el presidente del cuadro escarlata) y no sé si ha podido cuadrar algo. Un presidente de fútbol debe tener plan A, plan B y plan C”, respondió Tulio Gómez a esa opción que existe de que Juan Cruz Real tome la decisión de pasar a dirigir a cualquier otro equipo afuera de Colombia.

Y agregó: “Hay 64 hojas de vida haciendo fila. Cuando el América pierde 3 partidos, empiezan a llegar hojas de vida de técnicos. En el caso que Juan Cruz Real no quiera seguir, ya tenemos esas opciones. Queremos que él siga, que siga el proyecto. Me daría mucha decepción que no pase porque lo hemos apoyado. Espero que no sea ingrato”, terminó diciéndole sobre el tema Tulio Gómez al Petiso Arango.

Respuesta de Tulio Gómez al tema Juan Cruz Real