¿Por qué Juan Cruz Real decidió seguir en América de Cali?

Juan Cruz Real es el DT que llevó a América de Cali a la Estrella 15. Cuando lo logró, tuvo opciones de ir a otros equipos pero eligió quedarse y esta vez, en entrevista en Win Sports, explicó públicamente las razones.

Recordemos que apenas se dio el título del cuadro escarlata y el DT tuvo unos días de descanso, las informaciones sobre su futuro empezaron a darse con opciones para ir a otros equipos. Su contrato con América de Cali no se había renovado y empezaron a aparecer clubes interesados con él. Todos eran del fútbol del exterior. Hubo propuestas que solamente fueron escuchadas de su parte, sin llegar a trascender.

En ese entonces se supo que equipos que querían tener a Juan Cruz Real como DT eran Universidad Católica (Chile), Vasco da Gama (Brasil) y Cruz Azul (México). Al menos hubo sondeos para tenerlo en algún momento. Él decidió la opción de seguir en América de Cali. Tras un semestre en el club logró un título. La Estrella 15 del club se ganó con el DT argentino al mando.

Fue el primer título de su carrera. Lo alcanzó en la primera oportunidad que tuvo de encargarse de un equipo con tal objetivo. Cuando le propusieron la opción, enseguida la tomó. Apostó por su trabajo y ganó. Ahora su decisión es apostar a ir por más. Busca más retos con el elenco escarlata en el que optó por mantenerse.

Lo que dijo Juan Cruz Real de su continuidad en América de Cali (Win Sports)

“Lo que ocurrió en diciembre no va a cambiar. Ya está en la historia y eso no se puede borrar. Le guste a quien le guste, es así. La Estrella 15 la conseguimos en conjunto con un grupo maravilloso de futbolistas y eso queda para siempre en la historia. A pesar de haber tenido propuestas para escuchar y buscar otros caminos, la decisión tuvo que ver con el agradecimiento a Tulio Gómez, que confió en nosotros contra la opinión de muchos. Me parecía que no era ético irme en ese momento, aprovechando la situación. Lo lógico era continuar con el proceso, dejando de lado el beneficio personal, pero pensando en la gente que nos dio la oportunidad”, fue lo primero que dijo Juan Cruz Real.

Y agregó, sobre lo que viene: “Lo que pasó no se va a borrar nunca más. Lo que tenemos que buscar es seguir logrando cosas, construyendo cosas, cumpliendo objetivos y estoy confiado en el grupo de jugadores que tengo. Tenemos una mentalidad colectiva importante para seguir con ese foco”.

Juan Cruz Real en Saque Largo (Win Sports)