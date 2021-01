América de Cali: ¿Interesa Alejandro Chumacero?

Alejandro Chumacero, futbolista boliviano, terminó el vínculo con Puebla FC en México. ¿Es opción en América de Cali? Al respecto respondió Tulio Gómez, máximo accionista del cuadro escarlata.

“Sí miramos a Alejandro Chumacero, pero no nos da”, fue lo primero que dijo el directivo sobre ese nombre en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango. El del boliviano es un nombre que llamó la atención de buena parte de hinchas en redes sociales y también de Tulio Gómez. En realidad sí se analizó, su nombre llegó al Comité de Fútbol y de ahí no pasó.

“Él (Alejandro Chumacero) ha tenido sus cosas. Vi 5 horas de videos de él y en el Comité Deportivo llegamos a la conclusión que no. No está en su mejor momento”, terminó diciendo Tulio Gómez sobre esa alternativa que se estudió de fichar al futbolista boliviano de 29 años que pasó las recientes 3 temporadas jugando en el fútbol mexicano con Puebla FC.

Ahora quedó libre. Salió de allí y busca opciones. Ya jugó en The Strongest en su país y Sport Recife en Brasil. Además ha sido hombre de la Selección de Bolivia con la que incluso llegó a marcarle un gol a la Selección Colombia (marzo de 2016 por la Eliminatoria en La Paz). Para lo que viene en su carrera, en este momento no es opción para América de Cali. Pudo serlo pero no convenció del todo.

Alejandro Chumacero y su despedida de Puebla FC

Se va de dicho equipo porque el DT Nicolás Larcamón no lo tiene en sus planes. Se lo dijo antes de iniciar el año y por eso la decisión de terminar su contrato. Así que a través de su cuenta en Instagram se despidió de la afición con una emotiva carta, agradeciendo el tiempo que duró en el club y el apoyo que recibió.

“Llegó el momento de despedir de un club y una ciudad que quedarán siempre en mi corazón, muchas gracias querido Puebla por haberme abierto sus puertas y ayudado a cumplir un sueño en mi carrera, me hicieron sentir en casa desde el primer momento en que llegue”, señaló Chumacero, quien fue contratado con el Puebla en diciembre del 2017.

El mensaje de despedida de Alejandro Chumacero de Puebla