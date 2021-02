¡Respuesta del Pecoso Castro a Fabián Vargas! “¿Quién es ese?”

Pasó hace más de 15 años en América de Cali y sigue dando de qué hablar. Fabián Vargas revivió el tema al contar que se fue del cuadro escarlata porque sintió que le estaban robando la pasión por el fútbol con Pecoso Castro como DT.

Ahora el que habló fue Juan Carlos Conde, el eterno compañero en los cuerpos técnicos del Pecoso. Con él estuvo en América de Cali. Y ahora al hablar del tema que retomó Fabián Vargas, contó lo que le respondió Castro cuando intentó contarle. “¿Quién es ese?”, le habría dicho el DT.

Fue lo que contó Conde en entrevista en Blu Radio. Allí agregó: “Estoy molesto y triste. Fabián Vargas no tiene códigos, salió a hablar después de 17 años. En ese América de Cali muchos jugadores, gracias al trabajo que hicimos, salieron a jugar al exterior. En el fútbol hay códigos, ética y principios; lo que pasa en el camerino y en la cancha se debe quedar ahí. A la gente con recorrido, como el Pecoso, se le respeta. Especialmente porque en su momento no hizo ninguna queja de frente y ahora sale a hablar por hablar. Sin fundamentos”.

La molestia es evidente. Con aquel cuerpo técnico del Pecoso Castro y Juan Carlos Conde, y Fabián Vargas como capitán, América de Cali llegó a la semifinal de la Copa Libertadores. Dejó en el camino a Racing Club y River Plate, nada menos. Cayó eliminado por Boca Juniors.

“Si uno quiere ser futbolista la pasión no se la quita nadie y menos por algún comentario. Para mí lo dijo porque estaba ante una situación libreteada. Pecoso lleva 40 años en el fútbol y es una falta de respeto. Como todos los seres humanos cometemos errores, pero hay situaciones que no se comparten con el exterior”.

Y concluyó: “Pecoso Castro hizo debutar a más de 200 jugadores y siempre se preocupó por el ser humano. Es más, les decía que cuando ya no los dijera nada, sí era porque no estaba preocupado por ellos. Él tenía un carácter fuerte, pero en los 22 años que estuve a su lado, jamás vi que tratara mal a un futbolista”.

Lo que dijo Fabián Vargas sobre el Pecoso Castro

“Ustedes me venden, me regalan, me prestan o me devuelvo a mi casa a estudiar. Yo hago esto no por plata, lo hago porque amo el fútbol, es mi pasión y me la están robando. Eso no lo voy a permitir”, contó en el programa ESPN FC Colombia en el momento en el que se habló de los métodos de trabajo de entrenadores como Pecoso Castro y Jorge Luis Pinto.

“Son técnicos que te llevan a un nivel, donde te levantas en la mañana para entrenar algo que amas, tu pasión, y te la acaban. Y dices, ‘no quiero volver al fútbol, no quiero entrenar más, no quiero ver a este señor, me quitó el amor por el fútbol’. Te lleva a ese nivel de desespero, que dices ‘no voy más’. A mí me pasó con el Pecoso”.

Todo lo que dijo Fabián Vargas en ESPN FC