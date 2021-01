Ratón Quiñones sobre el reglamento de Jersson González: “Acaté y ahora tengo mejor vida”

FOTO: INSTAGRAM | ratonquinones13

Luego de la polémica que se creó por el reglamento que publicó Jersson González para la categoría sub-17 de América de Cali, habló uno de los canteranos que se formó con esas reglas.

Daniel Quiñones, el popular Ratón, es uno de los canteranos que se formó deportivamente con Jersson González al mando. Estuvo con él en las categorías inferiores del cuadro escarlata hasta llegar al elenco profesional. Hoy en día es uno de los bicampeones. Hizo parte activa de las Estrellas 14 y 15, con Alexandre Guimaraes y Juan Cruz Real. A los dos los convenció con su juego.

+ ¿América de Cali vetó a Matías Pisano en el fútbol colombiano?

+ Jersson González, su reglamento y el sueño como DT. “Si no es en América de Cali…”

+ América de Cali: ¿Interesa Alejandro Chumacero?

Al conocer y vivir las reglas que tiene Jersson González con sus futbolistas, pasó a ser fuente de consulta sobre el tema. El Ratón Quiñones fue entrevistado en El VBAR (Caracol Radio). Se refirió a lo que vivió en las categorías inferiores y al reglamento que cumplió y que -dice él-, cambió su vida.

“La reglas se tienen que acatar y no es para mal. A todo lado donde vas, hay reglas. Depende de uno el acatarlas. Si uno llega a una escuela de formación y alguien te exige hacerlo, hay que respetarlo. Sucedió conmigo, lo acaté y ahora tengo una mejor vida”, empezó contando Daniel Quiñones. Así lo considera a sus 21 años. Ya tiene un par de temporadas como profesional, 2 títulos y presencia internacional, jugando Copa Libertadores.

Quiñones sobre las reglas de Jersson González: “Si no las hubiera seguido, no sería el jugador que soy”

El Ratón está convencido de eso. Lo dice sin dudarlo. Durante la entrevista que dio en la radio nacional destacó lo que se aprende con Jersson González en la etapa formativa. “A mí era uno de los que me gustaba hacerme lo de las cejas. Tuve castigos y multas y ahora no tengo nada de eso; si no hubiera tenido esas reglas, hoy no sería el jugador que soy”.

El jugador que es se refiere nada menos que a uno que se acerca a los 50 partidos profesionales en poco más de 2 años. A uno que jugó en Copa Libertadores. A uno que ganó 2 títulos con América de Cali y a uno que se mantiene activo en el plantel profesional.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🚨⚽🎙️"Si uno llega a una escuela de formación y alguien te exige hacerlo, hay que respetarlo.

Sucedió conmigo, lo acaté y ahora tengo una mejor vida": Daniel Quiñones, jugador de América de Cali. 📻🎧Escúchelo aquí: https://t.co/MogTXGz2bd pic.twitter.com/sy3f9bICFL — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 29, 2021

El reglamento de Jersson González en las inferiores de América de Cali