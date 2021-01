América de Cali hoy: ¿¡Qué pasó con Carlos Sierra!?

FOTO: DIMAYOR

Será noticia en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. En América de Cali se tomó la decisión de no contar con Carlos Sierra en el 2021. Se trabaja en su salida.

Es uno de los referentes del plantel. Fue campeón y parte importante en la Estrella 14. ¡Le hizo gol a Junior en la final! En ese entonces era un intocable para el DT Alexandre Guimaraes, pero todo cambió con la llegada de Juan Cruz Real como director técnico. Se modificó su estatus y muchas veces dejó de hacer parte hasta del 11 inicial.

+ El estadio en el que sería local América de Cali tras remodelaciones al Pascual Guerrero

+ ¿Por qué internaron a Adrián Ramos en clínica de Cali?

+ ¡El regreso de Pluto Meneses a América de Cali!

Carlos Sierra es uno de los bicampeones con América de Cali. Ganó la Estrella 14 y la 15, esta última sin gran protagonismo. Aun así se quedó trabajando en el equipo buscando su lugar. No le alcanzó. En la final ante Santa Fe no estuvo ni siquiera citado. Y como los planes en el equipo no cambian y tampoco el parecer el DT con su situación, se busca terminar todo con una salida amistosa.

Es más, desde antes de que esto empezara a pasarle, su representante ya le ha estado buscando otras opciones. Carlos Sierra despierta varios intereses y ahora serán aprovechados. El futbolista que llegó a América de Cali casi que en silencio desde el fútbol chileno y que por su rendimiento se ganó la renovación, hoy está muy cerca de irse. Se trabaja en las chances que existen por él para su salida.

¿Por qué Carlos Sierra saldrá de América de Cali?

Todo tiene que ver con cuestiones futbolísticas. Sencillamente no entra en las prioridades del entrenador para su idea de juego. Así se la jugó en buena parte del semestre anterior y funcionó. Él usa volantes con otro tipo de dinámica y parece entender que con Carlos Sierra no la tiene. Por eso suele no convocarlo. Y siendo así, se prefiere la salida.

Después de 78 juegos oficiales con la camiseta de América de Cali (jugó 51 en 2019 y 27 en 2020) y 11 goles anotados, el ciclo de Carlos Sierra en el club está por cerrarse. En breve serían anunciadas las condiciones de su salida.

Fichajes de América de Cali para el 2021

Altas

Diego Novoa – La Equidad

Jerson Malagón – Patriotas

Óscar Cabezas – sin equipo

Guillermo Murillo – Cortuluá

Bajas

Juan Pablo Segovia – Puebla FC (México)

Éder Chaux – Junior de Barranquilla

Edwin Velasco – Junior de Barranquilla

Héctor Quiñones – sin equipo

Jéfferson Murillo – sin equipo

Jhon Adolfo Arias – Santa Fe

Jeison Pinillo – sin equipo