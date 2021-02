América de Cali y el porqué se cayó la opción de Pablo Piatti

Pablo Piatti fue opción en América de Cali. Así lo confirmó Tulio Gómez. El futbolista interesó en el cuadro escarlata, pero no fue algo recíproco ya que el argentino solo tiene en sus planes el regreso a Europa.

En entrevista con Zona Libre de Humo Radio, el máximo accionista del cuadro escarlata se refirió a esa posibilidad que surgió en el mercado de fichajes recientemente: “Lo de Pablo Piatti se cayó porque el jugador no tiene contemplado jugar en Colombia. Él quiere volver a Europa, su familia está allá”, dijo Tulio Gómez sobre esa opción. Es una más de las que no se realizó para el cuadro escarlata en el 2021.

Pablo Piatti, exjugador de UD Almería, Valencia CF y RCD Espanyol en LaLiga, estuvo en el 2020 jugando en la MLS con Toronto FC. Disputó 19 partidos e hizo 4 goles. Terminó su contrato y pasó a ser un agente libre. De ahí el interés que tuvo América de Cali por él. Se planteó la chance, pero inmediatamente se descartó. El futbolista surgido en las divisiones inferiores de Estudiantes LP solo piensa en el retorno a Europa.

Y tiene opciones. Según el diario AS, Pablo Piatti es uno de los candidatos a volver a un equipo español. Se habla con insistencia de Elche CF, club del que recientemente salió Jeison Lucumí. La opción todavía no avanzó. Siguen esperándose posibilidades para el futbolista de 31 años campeón en Argentina con Estudiantes LP y del Mundial 2007 con Argentina. América de Cali no es una de esas.

Tulio Gómez responde sobre Pablo Piatti (Zona Libre de Humo Radio)