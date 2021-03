América de Cali hoy: novedad con Marlon Torres y fecha de su regreso a competencia

El defensor del América de Cali recibió un fuerte golpe por parte de Ángelo Rodríguez en el clásico vallecaucano y hoy regresó a entrenamientos con el equipo.

Se cumplen ocho días de la patada del delantero del Deportivo Cali al zaguero central del América, Marlon Torres, quien tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para la reconstrucción de parte de su labio, además del trauma craneoencefálico leve con pérdida parcial de conciencia que sufrió en el encuentro.

Ante esto, se conoció que este jueves, el zaguero central regresó a los entrenamientos del América de Cali. Sin embargo, todavía no tiene el alta deportiva y no estará ante Once Caldas por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

El regreso a competencia de Marlon Torres sería ante Independiente Medellín el próximo miércoles 24 de marzo por la jornada 14 del torneo local; de no ser así, lo hará hasta la fecha 15 cuando enfrenten a Alianza Petrolera el próximo domingo.

De momento, América de Cali ultima detalles para visitar este sábado a Once Caldas por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2021-1 que se disputará en el estadio Palogrande, de Manizales. El escarlata llega a este compromiso en la casilla nueve con 18 puntos, mientras que el ‘Blanco blanco’ es 15 con solo ocho unidades.